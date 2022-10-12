Час очікування - 4 дні: на пором до Криму вишикувалася черга з вантажівок

У черзі біля поромної переправи до тимчасово окупованого Криму скупчилися вантажівки. Час очікування у черзі на пором становить наразі 3-4 дні.

Про це заявив колаборант, самопроголошений прем'єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади у АР Крим Сергій Аксьонов.

Він запропонував діставатися Криму через "приєднані" території.

На в’їзді до Севастополя з’явилися блокпости окупантів: що відомо

З’їзд з автотраси “Таврида” поблизу окупованого росіянами Севастополя патрулюють посилені наряди російських поліцейських та військових з автоматами.

Нагадаємо, нещодавно у Чорному морі біля берегів окупованого Севастополя стався вибух. Окупаційна "влада" стверджує про знищення безпілотника.

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