Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Час очікування - 4 дні: на пором до Криму вишикувалася черга з вантажівок

Дата публікації
Перегляди
577
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Час очікування - 4 дні: на пором до Криму вишикувалася черга з вантажівок

Фото: скриншот з відео

Аксьонов запропонував діставатися Криму через "приєднані" території.

У черзі біля поромної переправи до тимчасово окупованого Криму скупчилися вантажівки. Час очікування у черзі на пором становить наразі 3-4 дні.

Про це заявив колаборант, самопроголошений прем'єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади у АР Крим Сергій Аксьонов.

Він запропонував діставатися Криму через "приєднані" території.

На в’їзді до Севастополя з’явилися блокпости окупантів: що відомо

З’їзд з автотраси “Таврида” поблизу окупованого росіянами Севастополя патрулюють посилені наряди російських поліцейських та військових з автоматами.

Нагадаємо, нещодавно у Чорному морі біля берегів окупованого Севастополя стався вибух. Окупаційна "влада" стверджує про знищення безпілотника.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
577
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація