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"Час "Патріотів" настав": Дмитро Кулеба звернувся до США щодо пришвидшення постачання ЗРК для відбиття ракетних атак РФ

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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"Час "Патріотів" настав": Дмитро Кулеба звернувся до США щодо пришвидшення постачання ЗРК для відбиття ракетних атак РФ

Фото: commons.wikimedia.org

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до США з проханням надати зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що настав час "Патріотів", які разом з NASAMS будуть знищувати російські ракети.

Про це він написав у своєму твітері.

"Я подякував США за надважливу оборонну допомогу та наголосив, що необхідно пришвидшити поставки в Україну систем ППО. NASAMS вже довела свою ефективність. Я теж переконаний, що час "Патріотів" настав", -  написав Кулеба.

Він додав, що просто під час чергового масованого ракетного обстрілу  РФ України сьогодні вранці мав розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Ми поділяємо думку, що Росія несе повну відповідальність за свій ракетний терор та його наслідки на території України, Польщі та Молдови", - зазначив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном наголосив, що має бути жорстка та принципова відповідь на російський терор. якого зазнала Польща.

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Дата публікації
Перегляди
764
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