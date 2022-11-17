"Час "Патріотів" настав": Дмитро Кулеба звернувся до США щодо пришвидшення постачання ЗРК для відбиття ракетних атак РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що настав час "Патріотів", які разом з NASAMS будуть знищувати російські ракети.

Про це він написав у своєму твітері.

"Я подякував США за надважливу оборонну допомогу та наголосив, що необхідно пришвидшити поставки в Україну систем ППО. NASAMS вже довела свою ефективність. Я теж переконаний, що час "Патріотів" настав", - написав Кулеба.

Він додав, що просто під час чергового масованого ракетного обстрілу РФ України сьогодні вранці мав розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Ми поділяємо думку, що Росія несе повну відповідальність за свій ракетний терор та його наслідки на території України, Польщі та Молдови", - зазначив Дмитро Кулеба.

I had a call with @SecBlinken right during another massive missile attack on Ukraine this morning. We share the view that Russia bears full responsibility for its missile terror and its consequences on the territory of Ukraine, Poland, and Moldova. 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 17, 2022

Нагадаємо, що раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном наголосив, що має бути жорстка та принципова відповідь на російський терор. якого зазнала Польща.

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