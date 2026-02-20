Час працює на Україну: чому "нескінченні" ресурси Путіна — це міф — The Telegraph

Путін / © ТСН

Реклама

Попри поширену на Заході думку про перевагу РФ у війні на виснаження, реальні показники свідчать про критичні проблеми Кремля в економіці та живій силі на порозі четвертого року вторгнення.

Про це йдеться у статті The Telegraph.

Глухий кут у Женеві

Черговий раунд мирних переговорів у Женеві, який розпочався з оптимістичних заяв спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа, фактично провалився. Після повного дня дискусій у вівторок, середня сесія тривала лише дві години. Хоча сторони досягли певних домовленостей щодо «військових питань» (лінія фронту та моніторинг режиму припинення вогню), позиції щодо територіальних кордонів залишаються діаметрально протилежними.

Реклама

У деяких європейських столицях та в оточенні Трампа панує думка, що час грає на руку Росії, а Україна має погоджуватися на будь-які умови, щоб уникнути катастрофи. Проте цифри та факти свідчать про зворотне.

Перелом на полі бою

Після тривалого періоду позиційної війни ініціатива починає переходити до ЗСУ. Минулого тижня Україна відбила 201 квадратний кілометр територій на околицях Запоріжжя. Це найшвидші темпи просування за останні два з половиною роки, які перевищують показники наступу РФ за весь грудень 2025 року.

Цьому сприяли два ключові фактори:

Технологічний прорив: нові українські FPV-дрони літакового типу здатні вражати цілі на відстані 30 км, оминаючи російські системи РЕБ. Проблеми ворога зі зв’язком: доступ росіян до терміналів Starlink суттєво погіршився, що підірвало їхню логістику. Західна броня: постачання німецьких БМП Lynx KF41 значно покращило захист екіпажів та нівелювало артилерійську перевагу окупантів.

Людський ресурс: дефіцит «гарматного м’яса»

На порозі четвертих роковин вторгнення (24 лютого) втрати Росії (вбиті та поранені) сягнули 1,3 мільйона осіб. Вже два місяці поспіль рівень смертності на фронті перевищує темпи рекрутингу.

Реклама

Щоб уникнути загальної мобілізації, Путін дедалі більше покладається на іноземних найманців з Куби, Індії та Африки. Однак через жахливе ставлення до них як до «витратного матеріалу», цей канал постачання живої сили починає вичерпуватися, а репутація РФ серед партнерів — псуватися. На початку 2026 року Росія була змушена знизити інтенсивність операцій саме через брак людей.

Економіка РФ на межі колапсу

Внутрішня ситуація в РФ стає дедалі нестабільнішою:

Інфляція: Центральний банк РФ був змушений знизити ставку до 15,5%, що спровокувало стрибок цін.

Ціни на продукти: за даними BBC, вартість продуктів у Москві лише за останній місяць зросла на 20%.

Зубожіння: війна нарешті почала знищувати добробут міського середнього класу, який досі почувався відносно захищеним.

Тож поки Кремль намагається затягувати час, сподіваючись на втому Заходу, його власні ресурси вичерпуються швидше. Україна входить у четвертий рік війни, маючи серйозні козирі, які можуть змінити хід протистояння на користь Києва.

Нагадаємо, військовий аналітик і колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов пояснив, що поширення у західних медіа інформації про те, що Кремль нібито здатен воювати ще два роки, є елементом інформаційно-психологічної операції РФ. Її мета — змусити українське керівництво піти на поступки під тиском наративу про «невичерпні ресурси» РФ. За його словами, аналіз динаміки бойових дій і змін на фронті свідчить про поступове виснаження російських можливостей. Водночас експерт наголосив, що попри виснаження ресурсів противника розслаблятися не можна, адже бойові дії тривають, а Росія продовжує шукати можливості для тиску як на фронті, так і в інформаційному просторі.