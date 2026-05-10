- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 122
- Час на прочитання
- 1 хв
Час робити запаси: експерт попередив про загрозу літніх атак на водогони та електростанції
Після зимових спроб «заморозити» українців, влітку під прицілом можуть опинитися водогони.
Влітку, особливо в періоди спеки, російські окупанти можуть продовжити тактику ударів по критичній інфраструктурі.
Про це заявив колишній речник Генштабу Андрій Ковальов, передають Новини.LIVE.
«Не хотілося б поширити паніку, але якщо взимку намагалися українців заморозити, то влітку, в час найбільшої спеки, можуть бити по водогонах та електростанціях, щоб залишати людей без води», — припустив Ковальов.
Тому він попередив українців про можливі перебої з централізованим водопостачанням і закликав мати базові запаси води.
«Потрібно дбати про якість цієї води. Тому що якраз спека сприяє тому, що вода навіть в баклажках, в пляшках вона може швидко зіпсуватися. Тому коли я роблю запаси, то ця вода стоїть або в холодному місці, або в темному місці для того, щоби дійсно вона потім була якісною», — сказав Ковальов.
Росія може бити по водопостачанню
Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у державних структурах повідомляли, що Росія може готувати удари по об’єктах водопостачання в Україні. Під загрозою можуть бути системи водозабору та насосні станції.
Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив, що українські міста можуть зіткнутися з тривалими перебоями водопостачання у разі нових російських ударів по критичній інфраструктурі.