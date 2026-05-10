Укрaїнa
122
Час робити запаси: експерт попередив про загрозу літніх атак на водогони та електростанції

Після зимових спроб «заморозити» українців, влітку під прицілом можуть опинитися водогони.

За словами військового експерта, удари по електростанціях та насосних станціях у спекотну погоду є особливо критичними для великих громад.

Влітку, особливо в періоди спеки, російські окупанти можуть продовжити тактику ударів по критичній інфраструктурі.

Про це заявив колишній речник Генштабу Андрій Ковальов, передають Новини.LIVE.

«Не хотілося б поширити паніку, але якщо взимку намагалися українців заморозити, то влітку, в час найбільшої спеки, можуть бити по водогонах та електростанціях, щоб залишати людей без води», — припустив Ковальов.

Тому він попередив українців про можливі перебої з централізованим водопостачанням і закликав мати базові запаси води.

«Потрібно дбати про якість цієї води. Тому що якраз спека сприяє тому, що вода навіть в баклажках, в пляшках вона може швидко зіпсуватися. Тому коли я роблю запаси, то ця вода стоїть або в холодному місці, або в темному місці для того, щоби дійсно вона потім була якісною», — сказав Ковальов.

Росія може бити по водопостачанню

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у державних структурах повідомляли, що Росія може готувати удари по об’єктах водопостачання в Україні. Під загрозою можуть бути системи водозабору та насосні станції.

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив, що українські міста можуть зіткнутися з тривалими перебоями водопостачання у разі нових російських ударів по критичній інфраструктурі.

