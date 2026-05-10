Час робити запаси: експерт попередив про загрозу літніх атак на водогони та електростанції

За словами військового експерта, удари по електростанціях та насосних станціях у спекотну погоду є особливо критичними для великих громад.

Реклама

Влітку, особливо в періоди спеки, російські окупанти можуть продовжити тактику ударів по критичній інфраструктурі.

Про це заявив колишній речник Генштабу Андрій Ковальов, передають Новини.LIVE.

«Не хотілося б поширити паніку, але якщо взимку намагалися українців заморозити, то влітку, в час найбільшої спеки, можуть бити по водогонах та електростанціях, щоб залишати людей без води», — припустив Ковальов.

Реклама

Тому він попередив українців про можливі перебої з централізованим водопостачанням і закликав мати базові запаси води.

«Потрібно дбати про якість цієї води. Тому що якраз спека сприяє тому, що вода навіть в баклажках, в пляшках вона може швидко зіпсуватися. Тому коли я роблю запаси, то ця вода стоїть або в холодному місці, або в темному місці для того, щоби дійсно вона потім була якісною», — сказав Ковальов.

Росія може бити по водопостачанню

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у державних структурах повідомляли, що Росія може готувати удари по об’єктах водопостачання в Україні. Під загрозою можуть бути системи водозабору та насосні станції.

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив, що українські міста можуть зіткнутися з тривалими перебоями водопостачання у разі нових російських ударів по критичній інфраструктурі.

Реклама

Новини партнерів