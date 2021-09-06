Час творити дива: благодійний проєкт «Здійсни мрію» отримав 800 тис. грн на мрії дітей, які хворіють, і школи в лікарнях

Час творити дива: благодійний проєкт «Здійсни мрію» отримав 800 тис. грн на мрії дітей, які хворіють, і школи в лікарнях

1 та 2 вересня відбувся масштабний міжнародний онлайн форум «З порожнечі у достаток».

Це унікальна подія в Україні та світі — 24 години якісного контенту нон-стоп! Понад 300 тисяч проданих квитків! Глядачі з 6 континентів слухали виступи 24 топспікерів у режимі живого часу. Переклад вели 4 мовами: українською, англійською, іспанською, російською, а також сурдоперекладом.

Говорили про 5 тем: стосунки, бізнес, здоров'я, особистісне зростання, усвідомленість. Форум «З порожнечі у достаток» організував європейський міжнародний бізнес-коуч — Андреас Тіссен, разом зі світовою освітньою платформою Edufy. Яскравим і видовищним стартом проєкту став масштабний авто і мотопробіг, який відбувся напередодні. У ньому взяли участь байкери та автомобілісти. З прапорами й музикою вони прямували колоною через весь Київ. Мета автопробігу — привернути увагу до нових можливостей платформи Edufy.

Ціна на участь в освітньому форуму стартувала від 7 доларів. Частину вторгованих коштів — 800 тисяч гривень, передали благодійному проєкту 1+1 media «Здійсни мрію». Прийняла сертифікат на благодійний внесок на здійснення мрій важкохворих дітей та забезпечення роботи шкіл в лікарнях Олександра Лобода, кураторка «Здійсни мрію», ведуча 1+1.

«Я думаю це час творити дива! Кошти вже надійшли на рахунок. На них будуть здійснені мрії наших підопічних — багато хто з мрійників не бачить іншого життя, окрім лікарняних палат, численних процедур. Ми з проєктом «Здійсни мрію» намагаємося направити їхнє мислення в правильне русло, щоб вони знали — мрії здійснюються, життя триває! Ми вдячні форуму та Андреасу за підтримку! Сподіваюся і на подальшу співпрацю. Будемо творити дива разом!», — поділилась Олександра Лобода, кураторка «Здійсни мрію» та ведуча Проспорт.

За 5 років існування команда «Здійсни мрію» разом із кураторками Лідією Таран, Олександрою Лободою та волонтеркою Нелею Шовкопляс здійснили сотні дитячих мрій. Наші підопічні видавали книжки, грали ролі в серіалах, прикрашали обкладинку глянців, подорожували країнами світу: Бразилія, Франція, ОАЕ, Британія, Іспанія, Туреччина та інші. Допомагали здійснювати мрії ще й зірки — Кріштіану Роналду, Тіна Кароль, Катерина Осадча, Monatik та інші. Здійснення однієї з мрій на власні очі бачив організатор форуму Андреас Тіссен.

«Я був на одному із заходів, де мрійниця Ксенія Гвоздяк, що з дитинства пересувається на інвалідному візку, подарувала Ніку Вуйчичу сорочку, яку створила сама. Дівчинка мріяла стати дизайнером для людей з інвалідністю. Тоді я вперше почув про «Здійсни мрію» та загорівся ідеєю. Моя мета щодня продовжувати змінювати життя людей на краще. Саме для цього я заснував інновацію у сфері навчання під назвою «Edufy» та організував форум. Тільки-но я прилетів до Києва, знову звернув увагу на проєкт «Здійсни мрію». І ми разом з командою вирішили підтримати цю добру справу і направити допомогу на освітні мрії дітей, які борються за життя», — розповів Андреас Тіссен, організатор форуму, європейський бізнес-тренер.

Серед легендарних спікерів «З порожнечі у достаток»: коуч та меценат Нік Вуйчич, друг та партнер Опри Вінфрі — письменник Тім Сторі, бізнесмен і психолог Аллан Піз, біологиня Керолайн Ліф, автор бестселлерів Робін Шарма, експерт з лідерства Джон Максвелл, а також тренер з особистісного росту Іцхак Пінтосевич.

Були в програмі унікального форуму «З порожнечі у достаток» й українці. Зірка телеканалу 1+1, шоумен, продюсер Юрій Горбунов розповів величезній міжнародній аудиторії про успішне українське кіно, яке він продюсує, свій новий серіал «Скажені сусіди» для платформи онлайн-телебачення Київстар ТБ, шоу «Танці з зірками», старт якого вже 5 вересня, й інші суперпроєкти та про особисте — родину й синів.

Послухати легендарних спікерів зі США, Німеччини, України, Казахстану, Австралії, Ізраїлю, Канади до зали трансляції та підтримати свого колегу прийшли зірки каналу 1+1: Валентина Хамайко, Володимир Рабчун.

На заході зафіксували рекорд! Це був найтриваліший міжнародний онлайн-форум з одним модератором. Рекорд зафіксував Національний реєстр рекордів України, який є офіційним представником Книги Рекордів Гіннеса в Україні.

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