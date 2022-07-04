Час у дорозі збільшився на 5 годин: "Укрзалізниця" змінила маршрути потягів

Час у дорозі збільшився на 5 годин: "Укрзалізниця" змінила маршрути потягів

Замість Миргорода та Полтави-Київської потяги тимчасово прямуватимуть через Ромодан, Кременчук та Полтаву-Південну.

"Укрзалізниця" з технічних причин змінила маршрут курсування трьох поїздів, що наразі прямують до Полтави.

Про це 4 липня повідомили в "Укрзалізниці".

Йдеться про такі потяги:

№722 Київ — Харків

№22 Львів — Харків

№150 Чернівці — Полтава

Замість Миргорода та Полтави-Київської вони тимчасово прямуватимуть через Ромодан, Кременчук та Полтаву-Південну. Час у дорозі збільшився орієнтовно на 5 годин.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" повідомили, чи підвищуватимуть ціни на квитки для пасажирів 2022 року.

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