Час у дорозі збільшився на 5 годин: "Укрзалізниця" змінила маршрути потягів

Замість Миргорода та Полтави-Київської потяги тимчасово прямуватимуть через Ромодан, Кременчук та Полтаву-Південну.
"Укрзалізниця" з технічних причин змінила маршрут курсування трьох поїздів, що наразі прямують до Полтави.
Про це 4 липня повідомили в "Укрзалізниці".
Йдеться про такі потяги:
- №722 Київ — Харків
- №22 Львів — Харків
- №150 Чернівці — Полтава
Замість Миргорода та Полтави-Київської вони тимчасово прямуватимуть через Ромодан, Кременчук та Полтаву-Південну. Час у дорозі збільшився орієнтовно на 5 годин.
Нагадаємо, в "Укрзалізниці" повідомили, чи підвищуватимуть ціни на квитки для пасажирів 2022 року.
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