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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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68
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Час у відпустку: Укрзалізниця запустила додаткові поїзди до Карпат та Закарпаття (розклад)

«Укрзалізниця» збільшує кількість рейсів на найпопулярніші туристичні напрямки Заходу України.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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УЗ запускає додаткові поїзди з Києва до Рахова та Солотвина

УЗ запускає додаткові поїзди з Києва до Рахова та Солотвина / © Укрзалізниця

«Укрзалізниця» на період червневих відпусток призначає додаткові рейси до Карпат та Закарпаття.

Про це передає пресслужба УЗ.

Таке рішення ухвалили через підвищений попит пасажирів на відпочинок у горах та на курортах Закарпаття. Для цього перерозподілили вагони та пришвидшили ремонт рухомого складу.

Додаткові поїзди курсуватимуть за наступним графіком:

Київ — Рахів (поїзди №213/214 та №251/252)

  • Відправлення з Києва: 17, 19 та 21 червня.

  • Відправлення з Рахова: 18, 20 та 22 червня.

Київ — Солотвино (поїзд №203/204)

  • Відправлення з Києва: 19 та 21 червня.

  • Відправлення з Солотвина: 20 та 22 червня.

Квитки на поїзди вже доступні на сайті та в застосунку «Укрзалізниці».

/ © "Укрзалізниця"

© "Укрзалізниця"

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» увійшла в найпіковіший період цього року, тому різко зріс попит на квитки. Які два лайфгаки є, щоб купити потрібний квиток, читайте у статті.

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Дата публікації
Кількість переглядів
68
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