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Час у відпустку: Укрзалізниця запустила додаткові поїзди до Карпат та Закарпаття (розклад)
«Укрзалізниця» збільшує кількість рейсів на найпопулярніші туристичні напрямки Заходу України.
«Укрзалізниця» на період червневих відпусток призначає додаткові рейси до Карпат та Закарпаття.
Про це передає пресслужба УЗ.
Таке рішення ухвалили через підвищений попит пасажирів на відпочинок у горах та на курортах Закарпаття. Для цього перерозподілили вагони та пришвидшили ремонт рухомого складу.
Додаткові поїзди курсуватимуть за наступним графіком:
Київ — Рахів (поїзди №213/214 та №251/252)
Відправлення з Києва: 17, 19 та 21 червня.
Відправлення з Рахова: 18, 20 та 22 червня.
Київ — Солотвино (поїзд №203/204)
Відправлення з Києва: 19 та 21 червня.
Відправлення з Солотвина: 20 та 22 червня.
Квитки на поїзди вже доступні на сайті та в застосунку «Укрзалізниці».
Нагадаємо, що «Укрзалізниця» увійшла в найпіковіший період цього року, тому різко зріс попит на квитки. Які два лайфгаки є, щоб купити потрібний квиток, читайте у статті.