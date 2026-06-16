Час у відпустку: Укрзалізниця запустила додаткові поїзди до Карпат та Закарпаття (розклад)

УЗ запускає додаткові поїзди з Києва до Рахова та Солотвина / © Укрзалізниця

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«Укрзалізниця» на період червневих відпусток призначає додаткові рейси до Карпат та Закарпаття.

Про це передає пресслужба УЗ.

Таке рішення ухвалили через підвищений попит пасажирів на відпочинок у горах та на курортах Закарпаття. Для цього перерозподілили вагони та пришвидшили ремонт рухомого складу.

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Додаткові поїзди курсуватимуть за наступним графіком:

Київ — Рахів (поїзди №213/214 та №251/252)

Відправлення з Києва: 17, 19 та 21 червня.

Відправлення з Рахова: 18, 20 та 22 червня.

Київ — Солотвино (поїзд №203/204)

Відправлення з Києва: 19 та 21 червня.

Відправлення з Солотвина: 20 та 22 червня.

Квитки на поїзди вже доступні на сайті та в застосунку «Укрзалізниці».

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» увійшла в найпіковіший період цього року, тому різко зріс попит на квитки. Які два лайфгаки є, щоб купити потрібний квиток, читайте у статті.

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