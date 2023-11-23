"Час вичерпався": Україна вимагає створення моніторингової групи ЄС на кордоні з Польщею

Протягом всього часу блокування українсько-польського кордону Україна не раз порушувала це питання на різних рівнях. Було запропоновано чимало варіантів компромісу, однак врегулювати ситуацію так і не вдалося.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціює створення моніторингової групи з боку Європейського Союзу на кордоні з Польщею через блокування пунктів пропуску.

Про це заявив заступник очільника Мінінфраструктури Сергій Деркач.

"Пропонуємо європейським колегам фіксувати офіційно ту ситуацію, яка відбувається перед пунктами пропуску. Чи пропускаються небезпечні вантажі, яким чином перетинає кордон гуманітарна допомога, а головне – в яких умовах вже більше двох тижнів перебувають наші водії. Офіційний лист з такою пропозицією направили. Очікуємо відповідь", - сказав Деркач.

Він додав, що у міністерстві тим часом вже розпочали збір даних для евакуації українських водіїв. Усі, хто бажає повернутися додому, можуть заповнити форму за посиланням.

"У нас вже вичерпався час на погодження компромісів. Зараз наші водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади. Ми кілька разів порушували питання на робочому та офіційних рівнях щодо харчування, чергування швидких, пожежних машин, належних санітарних умов – цього всього немає. Натомість і надалі бачимо повідомлення про погодження продовження протесту з боку місцевої влади", - написав заступник очільника Мінінфраструктури.

Деркач зауважив, що за останні три тижні питання блокади порушувалось на всіх можливих рівнях, були десятки листів і зустрічей. Україна запропонувала низку компромісів, про які знають і польський уряд, і Єврокомісія.

"Але домовитись про щось можливо лише тоді, коли є бажання домовлятись, а не лише бажання блокувати кордон", - додав Деркач.

Блокада українсько-польського кордону

Від 6 листопада польські перевізники оголосили блокаду кордону з Польщею. Страйкарі вимагають повернути систему комерційних дозволів для українських перевізників та обмежити їхню кількість до рівня, який діяв до повномасштабного вторгнення Росії.

Польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у трьох пунктах пропуску "Корчова – Краковець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".

22 листопада, стало відомо, що польські перевізники розширюють блокаду на кордоні з Україною. Від сьогодні вони планують блокувати ще й пункт пропуску "Медика-Шегині".

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