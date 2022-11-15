Час закінчити руйнівну війну Росії – Зеленський на саміті G20

Президент звернувся до учасників саміту G20, який відбувається на Балі

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз настав час, коли можна закінчити руйнівну війну, яку розпочала Росія.

Про це голова держави заявив під час свого звернення до учасників саміту G20, який відбувається на Балі.

"Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна повинна і може бути зупинена", — наголосив Глава держави.

Також голова держави наголосив, що Кремль має підтвердити територіальну цілісність України, вивести свої війська з території України та виплатити компенсацію за завдану шкоду.

Президент акцентував, що більше ніяких домовленостей на кшталт "Мінська-3" не буде.

"Ми не дозволимо Росії чекати і нарощувати свої сили", – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Росія стає "державою-вигнанцем".

Також ми інформували, що саміт G20 ще до початку зустрічі заговорив про українську війну.

На саміті G20 Байден говоритиме про війну в Україні із лідерами світу

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