Час змінив все: демографиня пояснила, чому українці вже не планують повертатися додому з-за кордону

Демографічна криза

Після завершення війни в Україну може повернутися лише близько третини громадян, які нині перебувають за кордоном.

Такий прогноз озвучила директорка Інституту демографії та досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова в інтерв’ю Oboz.ua.

Безпека — головний фактор

За словами Лібанової, найвагомішим чинником, який визначатиме, чи повертатимуться українці, залишиться питання безпеки.

“І чим швидше закінчиться війна, тим більше людей повернеться”, — зазначила експертка.

Багато українців не змогли адаптуватися за кордоном, однак значна частина, особливо жінок працездатного віку, вже знайшли роботу. За даними польської статистики, 70% українських жінок нині працюють. Проте ті, хто виїхав із дітьми чи хворими родичами, мають обмежені можливості для швидкого повернення.

Адаптація та сімейні обставини

На рішення впливатиме, наскільки люди адаптувалися:

чи відповідає їхня робота кваліфікації, як почуваються діти в школах і садках, чи залишилося житло в Україні.

“Якщо виїхали всією родиною — рішення одне. Якщо тут залишилися близькі — тягнутимуться сюди”, — пояснила Лібанова.

Особливо складною є ситуація родин, де чоловік воює:

“Якщо у нього тут нічого не залишилося і перспективи туманні — де возз’єднається сім’я?”

Повернеться не 60%, а третина

Експертка наголосила, що у 2022 році вона сподівалася на повернення 60% українців, але тепер цей прогноз виглядає нереалістичним.

“Люди тепер значно ретельніше зважуватимуть ситуацію. Якщо вони вважатимуть, що це “перепочинок” на рік-два, то не повертатимуться”, — сказала вона.

Лібанова порівняла українську ситуацію з балканськими війнами, після яких додому повернулася лише третина вимушених переселенців.

Фактор патріотизму вже не такий сильний

На початку повномасштабного вторгнення патріотизм став потужним мотивом:

“У перші два тижні 200 тисяч чоловіків повернулися в Україну. Вони знали, куди їдуть. Але зараз такого потенціалу вже немає”, — зізналася демографиня.

Країни теж стимулюватимуть повернення

За словами Лібанової, після завершення війни держави, що прийняли українців, теж сприятимуть їхньому поверненню.

“Будуть задіяні всі засоби, аби українці поверталися додому. Зокрема, не спрощуватимуться умови легального перебування в цих країнах”, — повідомила вона, посилаючись на нараду у Світовому банку.

Нагадаємо, що на території Європейського Союзу нині проживають близько 4,7 мільйона українських громадян, які користуються механізмом тимчасового захисту.