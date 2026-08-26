Часів Яр опинився під найбільшою загрозою: ворог намагається охопити місто — DeepState

Мапа DeepState / © Deepstatemap

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Російські війська намагаються охопити Часів Яр на Донеччині та створюють загрозу українському угрупованню, яке утримує позиції в місті. Найбільш критичною може стати ситуація у разі втрати флангів.

Про це повідомили аналітики DeepState 26 серпня.

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Росіяни намагаються охопити Часів Яр

Ворог поступово розширює зону контролю навколо міста. Українським військовим поки що вдається утримувати позиції безпосередньо в Часовому Яру, однак ситуація може суттєво ускладнитися через загрозу на флангах.

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«В найбільшій небезпеці зараз знаходиться Часів Яр, який огортає своїм навколишнім контролем противник. В самому місті вдається утримувати позиції, але якщо впадуть фланги, зокрема, на ділянці вище, то угрупованню в населеному пункті Часів Яр прийдеться не солодко», — повідомили у DeepState.

Бої за Костянтинівку тривають

Російські війська також продовжують наступальні дії навколо Костянтинівки та намагаються окупувати місто.

За даними DeepState, ситуація вже не обмежується штурмами околиць. Російські військові намагаються просочуватися в межі міста, ховаючись у будинках, підвалах та руїнах. Українським захисникам доводиться регулярно проводити зачистки.

Після захоплення Іллінівки російські війська використовують населений пункт для проникнення в місто та намагаються просуватися на захід, розширюючи зону контролю навколо Костянтинівки.

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«Битва за Костянтинівку поки триває», — наголосили аналітики.

Росіяни шукають слабкі місця на підступах до Слов’янська

Окрему загрозу DeepState фіксує на напрямку до Слов’янська. Увага російських військ зосереджена, зокрема, на Райгородку та Миколаївці.

Якщо Райгородок, за оцінкою аналітиків, українські сили впевнено утримують, то в районі Миколаївки зафіксували проникнення російських військових.

У DeepState назвали це спробою противника виявити слабкі місця в українській обороні. Українські оператори дронів знаходять та знищують групи росіян, однак ситуацію ускладнює те, що проникнення відбуваються неодноразово.

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Питання також викликає ситуація в районі Кривої Луки, де, за даними аналітиків, зафіксована присутність противника.

Важливими точками для можливого закріплення росіян названі Оріхуватка та Рай-Олександрівка. В останній російські групи вже намагалися просочуватися, однак їх знищували українські військові.

Втім, утримувати контроль над районом стає дедалі складніше через нестачу особового складу.

Росія готує умови для наступу на Слов’янськ і Краматорськ

У DeepState зазначили, що російські війська створюють передумови для розвитку наступальних дій у напрямку Слов’янська та Краматорська.

Зокрема, окупанти продовжують постійні обстріли міст і всієї агломерації. Українські сили мають не допустити, щоб Росія створила умови, які надалі можуть стати основою для просування до останніх великих міст Донеччини.

Аналітики також звернули увагу на зміну керівництва 11-го корпусу. У DeepState висловили сподівання, що це допоможе покращити ситуацію в зоні відповідальності підрозділу.

За інформацією аналітиків, важливою залишається ситуація на відтинку від Малинівки до Майського, де російські війська можуть використати особливості місцевості для просочування в напрямку Краматорська.

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