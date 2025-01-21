"Часового Яру як міста більше не існує": що відбувається в населеному пункті

Російська армія знищила вщент місто Часів Яр в Донецькій області. Наразі тривають бої за два з чотирьох кварталів багатоповерхівок на заході населеного пункту.

Про це повідомив український військовий журналіст Богдан Мирошников.

"По суті, зараз ведеться боротьба за те, що ще можна назвати будівлями. Все інше стерто. Часового Яру як міста більше не існує. Як і Торецька", - наголосив він.

За словами військового, загарбникам вдалося захопити залізницю. Втім, бої за стадіон та прилеглу територію тривають.

Нагадажмо, військовий оглядач Bild Юліан Рьопке заявив, що три ключові українські міста опинилися на межі падіння. Йдеться про Торецьк, Часів Яр і Велику Новосілку.

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