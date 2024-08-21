Часті та затяжні тривоги через БпЛА: експерт пояснив "кружляння" Shahed над Україною

Всю ніч та ранок 21 серпня над Україною літали російські безпілотники. Ворожі БпЛА фіксували у багатьох областях, а тому в деяких тривога тривала близько 10 годин. Ймовірно, таке "кружляння" дронів - це провокування роботи ППО.

Про це повідомив військовий експерт Павло Нарожний в коментарі "РБК.Україна".

"Щоб десь або увімкнули радар, або спрацювала якась пускова установка, щоб був удар чимось потужним. Наприклад ракетою", - пояснив він.

Окрім того, за словами Нарожного, на Shahed може стояти обладнання, яке збирає інформацію, а потім її аналізує ворог. Експерт нагадав кілька випадків, коли дрони залітали до Білорусі, а потім падали в там. Сьогодні один БпЛА перетнув білоруський кордон.

"Підтверджень цій версії немає. Втім, є розуміння, що це провокування. Вони це робили й раніше, і зараз роблять", - каже Нарожний.

Він наголосив, що в більшості випадків іранські Shahed намагаються збити за допомогою стрілецької зброї, зі звичайних великокаліберних кулеметів, чи з зенітних установок. Коли немає можливості застосувати такі види зброї, то тоді до роботи стають системи ППО середнього та великого радіуса дії - на кшталт радянського ЗРК "Бук" чи західних Hawk тощо. Оскільки Україна відчуває дефіцит ракет, то використавши її по БпЛА, її не використають для крилатих ракет.

Експерт зауважує, що не вся українська територія прикрита засобами ППО. Йдеться про так звані прикриті "плями", де розташовані важливі об'єкти, а тому протиповітряна оборона захищає саме їх.

"Ми наразі не можемо прикрити всю нашу площу. Тому все це наразі так відбувається", - зауважує Нарожний.

Військовий експерт Роман Світан висловив думку, що в Росії триває підготовка до масованого удару по Україні. Ворог проводить тренувальні польоти на бортах Ту-95. Росіяни здатні випустити до сотні ракет.

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