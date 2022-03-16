Частина Чернігівської області залишилася без електроенергії

Проблему знеструмлення вже вирішують.

Сьогодні, 16 березня, частина населених пунктів Чернігівської області залишилася без електроенергії.

Також читайте Окупанти знову намагалися прорватися до Чернігова, але зазнали втрат

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

За його словами, проблему знеструмлення вже вирішують відповідні служби.

"Сьогодні в Чернігові та багато де в області відсутнє електропостачання. Відповідні служби розуміють проблематику і працюють над усуненням", - сказав він.

Чаус додав, що не може розголошувати деталі та причини знеструмлення області, оскільки ворожі сили можуть використати інформацію для нанесення артударів. Але українські військові дають гідну відсіч противнику.

"Наші Збройні сили потужні і наносять щогодини потужних ударів силам російського супротивника. Це - чиста правда. Росіянам зараз невесело біля Чернігова та інших населених пунктів області", - додав очільник області.

Нагадаємо, в Україні без електроенергії залишаються майже тисяча сіл та міст.