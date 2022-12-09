Частина енергетичної інфраструктури України – повністю знищена, близько 50% – пошкоджено

Енергетична ситуація в країні залишається складною, але контрольованою, кажуть в "Укренерго".

Близько 50% критичної електроенергетичної інфраструктури України було суттєво пошкоджено російськими ракетними обстрілами, частина була повністю зруйнована.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков, повідомляє CNN.

Він також поінформував, що для захисту енергетичної інфраструктури Україна використовувала великі мішки з піском.

У матеріалі також посилаються на щоденний звіт від "Укренерго", в якому йдеться про те, що енергетична ситуація в країні залишається складною, але контрольованою.

Водночас у компанії визнають, що всі теплові та гідроелектростанції частково пошкоджені, а захоплена російськими військами Запорізька АЕС не постачає електроенергію до мережі.

Поряд з тим в "Укренерго" прогнозують незначне покращення щодо відновлення електропостачання вже прийдешніми вихідними.

Нагадаємо, що станом на 9 грудня дефіцит потужності в енергосистемі України все ще значний. У кількох регіонах було перевищено ліміти споживання електроенергії, тож там застосували аварійні відключення. Ремонти у високовольтних та розподільчих мережах тривають по всій Україні, проте їх ускладнюють обледеніння проводів та дощ зі снігом.

Стан енергетики. Допомога від США | Михайло Подоляк

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