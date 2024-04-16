Частина Харкова залишилася без електрики: у місті проблеми з транспортом і водою

У вівторок вдень,16 квітня, у частині Харкова та в деяких районах Харківської області сталися відключення світла.

Про повідомила пресслужба компанії "Харківобленерго".

"Внаслідок аварійного відключення в об'єднаній мережі частково знеструмлено частину Харкова та деякі райони Харківської області", - йдеться у дописі.

Зазначається, що енергетики намагаються якомога швидше заживити всіх абонентів.

Крім того, у пресслужбі "Харківського метрополітену" повідомили, що через брак напруги зупинялися потяги. Зараз інтервали руху становлять 20 хвилин.

Своєю чергою, у Харківській міській раді уточнили, що через часткове знеструмлення не працюють деякі маршрути наземного транспорту, частково не працюють світлофори.