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Частина Харкова залишилася без електрики: у місті проблеми з транспортом і водою

Частина Харкова залишилася без електрики: у місті проблеми з транспортом і водою

Фото: Associated Press

Енергетики ліквідують наслідки знеструмлення.

У вівторок вдень,16 квітня, у частині Харкова та в деяких районах Харківської області сталися відключення світла. 

Про повідомила пресслужба компанії "Харківобленерго".

"Внаслідок аварійного відключення в об'єднаній мережі частково знеструмлено частину Харкова та деякі райони Харківської області", - йдеться у дописі.

Зазначається, що енергетики намагаються якомога швидше заживити всіх абонентів.

Крім того, у пресслужбі "Харківського метрополітену" повідомили, що через брак напруги зупинялися потяги. Зараз інтервали руху становлять 20 хвилин.

Своєю чергою, у Харківській міській раді уточнили, що через часткове знеструмлення не працюють деякі маршрути наземного транспорту, частково не працюють світлофори.

.Крім того, у Харкові виникли проблеми з водопостачанням. Через нестачу електроенергії деяким абонентам воду подають зі зниженим тиском.

Як повідомлялося, цієї ночі негода наробила лиха в Україні. Без електроенергії залишились 130 населених пунктів у трьох областях. Підрозділам ДСНС довелося розпилювати та прибирати повалені вітром дерева.

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