Частина Харкова залишилася без електрики: у місті проблеми з транспортом і водою

Енергетики ліквідують наслідки знеструмлення.
У вівторок вдень,16 квітня, у частині Харкова та в деяких районах Харківської області сталися відключення світла.
Про повідомила пресслужба компанії "Харківобленерго".
"Внаслідок аварійного відключення в об'єднаній мережі частково знеструмлено частину Харкова та деякі райони Харківської області", - йдеться у дописі.
Зазначається, що енергетики намагаються якомога швидше заживити всіх абонентів.
Крім того, у пресслужбі "Харківського метрополітену" повідомили, що через брак напруги зупинялися потяги. Зараз інтервали руху становлять 20 хвилин.
Своєю чергою, у Харківській міській раді уточнили, що через часткове знеструмлення не працюють деякі маршрути наземного транспорту, частково не працюють світлофори.
.Крім того, у Харкові виникли проблеми з водопостачанням. Через нестачу електроенергії деяким абонентам воду подають зі зниженим тиском.
Як повідомлялося, цієї ночі негода наробила лиха в Україні. Без електроенергії залишились 130 населених пунктів у трьох областях. Підрозділам ДСНС довелося розпилювати та прибирати повалені вітром дерева.