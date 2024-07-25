"Частина людей не готова воювати": Сенцов сказав, що робити з мобілізацією

Боєць зазначив, що про мобілізацію з суспільством потрібно розмовляти як з дорослими людьми. І мають бути чесні правила для всіх.

Частково проблему мобілізації в Україні можна було б вирішити, якби існували терміни військової служби та можливість демобілізації.

Таку думку режисер, командир штурмової роти в 47-й бригаді Олег Сенцов висловив у інтерв’ю "BBC News Україна".

Сенцов зауважив, що не займається мобілізацією, а займається бойовою роботою. Тож він розповів, які мобілізовані приходять до його бригади.

"Я бачу мобілізованих, які до нас приходять. Приходять дуже різні люди. Є такі, хто з певних особистих причин не пішов воювати на початку війни, а потім їх мобілізували. І вони пішли на війну та воюють досить добре. Є справді хворі люди старшого віку, які опиняються в штурмовій піхоті. Вони просто фізично цього не витримують", – повідомив командир штурмової роти.

Він додав, що є випадки корупції, зловживань.

"Про це потрібно говорити. З цим потрібно боротися. Допоки ми говоримо про корупцію, ми з нею боремося. Якщо перестанемо це робити, значить вона нас подолала", – зауважив Сенцов.

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Він висловив переконання, що про мобілізацію з суспільством потрібно говорити як з дорослими людьми.

"Не треба приховувати складні моменти. І мають бути чесні правила для всіх. А не так, що хапають хворих на вулицях, а хтось, здоровий, відпочиває за кордоном чи купив довідку", – наголосив військовий.

Водночас він зауважив, що навіть якби все було чесно та справедливо, "частина людей не готова воювати".

"Але є вимоги війни й держава має спонукати їх це робити з допомогою певних механізмів. Одним із них є визначений термін служби й можливість демобілізації", – сказав Сенцов.

До слова, на думку командира 3-ї ОШБр Максима Жоріна, проблема з мобілізацією пов’язана з тим, що від початку війни людям не треба було "одягати на голову" сподівання про кожні два місяці або кожні два тижні. Слід було одразу сказати правду про те, що буде важко і довго.

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