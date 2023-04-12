Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Частина Миколаєва залишилася без води: що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
317
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Частина Миколаєва залишилася без води: що сталося

Фото: Shutterstock

Сталася аварія на водопроводі.

У середу, 12 квітня, частина Миколаєва залишилася без водопостачання. У місті сталася аварія на водопроводі.

Про це повідомили у пресслужбі "Миколаївводоканалу".

За попередніми даними, води немає у будинках, що розташовані по проспекту Героїв України від вулиці Архітектора Старова до вулиці Оберегова.

Комунальники наголошують, що аварію на водопровідній мережі можуть ліквідувати до 20:00. Після цього у місті повністю відновлять водопостачання.

Нагадаємо, днями Черкаси фактично залишилися без опалення і гарячої води. Зранку на місцевій ТЕЦ сталася аварія.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
317
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація