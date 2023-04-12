Частина Миколаєва залишилася без води: що сталося

У середу, 12 квітня, частина Миколаєва залишилася без водопостачання. У місті сталася аварія на водопроводі.

Про це повідомили у пресслужбі "Миколаївводоканалу".

За попередніми даними, води немає у будинках, що розташовані по проспекту Героїв України від вулиці Архітектора Старова до вулиці Оберегова.

Комунальники наголошують, що аварію на водопровідній мережі можуть ліквідувати до 20:00. Після цього у місті повністю відновлять водопостачання.

Нагадаємо, днями Черкаси фактично залишилися без опалення і гарячої води. Зранку на місцевій ТЕЦ сталася аварія.

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