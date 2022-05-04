"Частина на межі життя і смерті": Монастирський про стан постраждалих у смертельній ДТП на Рівненщині

"Частина на межі життя і смерті": Монастирський про стан постраждалих у смертельній ДТП на Рівненщині

12 поранених у смертельній аварії на Рівненщині знаходяться в лікарні. Частина з них на межі життя і смерті. Цифра загиблих може збільшитися.

Із 12 травмованих внаслідок смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Рівненській області, які перебувають у лікарні, частина перебуває на межі життя і смерті.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирськийв ефірі телемарафону.

“Це наймасштабніша ДТП за останні кілька років, безперечно. На жаль, ми можемо відзначити цифру загиблих - це на даний момент 26. І 12 поранених знаходяться в лікарні. Частина з них на межі життя і смерті. І ми розуміємо, що ця цифра, цифра загиблих, може збільшитися”, - зазначив він.

Нагадаємо, що ДТП сталася на трасі "Київ-Чоп" у Рівненській області.

Смертельна аварія на трасі "Київ-Чоп" – загинуло 17 людей

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