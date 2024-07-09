Частина пенсіонерів мають 10 днів, щоб не втратити 20% виплати: хто під загрозою

Пенсіонерам, які працюють, не нараховуються надбавки та підвищення.

Українцям, які працевлаштувалися, можуть зменшити пенсію на 20% у разі, якщо вони не встигли вчасно повідомити про зміни ПФУ.

Про це інформує ПФУ.

Пенсіонери, які знайшли роботу або звільнилися, повинні повідомити про це ПФУ протягом 10 днів з моменту зарахування на роботу або звільнення.

"Це стосується також початку або припинення підприємницької діяльності. Якщо пенсіонер не виконає цю вимогу, він ризикує втратити частину своєї пенсії", - мовиться в повідомленні.

Для українців, які продовжують працювати, пенсія нараховується за іншими правилами. Зокрема, їхні пенсії не індексуються щороку, а перераховуються раз на два роки з урахуванням нового стажу. Тоді як пенсіонерам, які достроково вийшли на пенсію за вислугою років і знову влаштувалися на ту саму роботу, виплати пенсії взагалі призупиняються.

Важливо також зазначити, що пенсіонерам, які працюють, не нараховуються надбавки та підвищення, які передбачені для пенсіонерів, що працюють.

"Якщо ПФУ з'ясує, що пенсіонер працює, але не повідомив про це, він повинен буде повернути частину незаконно нарахованої пенсії. Це можна зробити добровільно, але якщо пенсіонер відмовиться, переплату буде утримано примусовоз кожної пенсії. За законом, усю пенсію вирахувати не можна, тому з кожної виплати можуть

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Додамо, у бюджетній декларації на 2025–2027 роки Кабінет міністрів встановив, що щорічна індексація пенсій здійснюватиметься від 1 березня.

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