Частина телеканалів в Україні може тимчасово не працювати через технічні роботи

Частина телеканалів в Україні може тимчасово не працювати через технічні роботи

Через резервування цифрового ефірного мовлення (Т2), частина телеканалів в Україні може тимчасово не працювати.

Після того, як роботи завершаться, мовлення телеканалів відновиться автоматично.

Про це кажуть ведучі в ефірі телеканалів.

Нагадаємо, від 26 лютого телеканали 1+1 media, StarLightMedia та InterMediaGroup почергово мовлять у форматі спільного інформаційного ефіру "Єдині новини".

Єдиний новинний марафон безперервно транслюється в ефірах телеканалів та радіостанцій, в Інтернеті, зокрема на YouTube.