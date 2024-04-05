Частина України почервоніла від повітряної тривоги: названа причина

Ворожі безпілотники знову не дають спати українцям.

У ніч проти 5 квітня 2024 року у частині українських областей була оголошена повітряна тривога.

Йдеться про області на сході та півдні країни.

Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістики.

Також йдеться про те, що група ударних БпЛА рухається з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Затока).

"БпЛА в Білгород-Дністровському районі Одеської області, курс північний", - додали у Повітряних Силах ЗСУ.

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Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили розповіли, куди рухаються ворожі безпілотники.

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