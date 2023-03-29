Частина України залишилася без світла: яка причина і в яких областях немає електроенергії (список)

Через негоду та пошкодження у мережах операторів систем розподілу (обленерго) відбулися аварійні відключення світла у 12 областях України.

Про це повідомляє "Укренерго".

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Значні перебої зі світлом у:

Житомирській,

Вінницькій,

Хмельницькій,

Чернівецькій,

Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Миколаївській,

Одеській,

Кіровоградській,

Дніпропетровській,

Сумській.

У пресслужбі наголосили, що ремонтні бригади обленерго працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання. Також у компанії повідомили про підвищення споживання електроенергії через похолодання.

"Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Зростання споживання покривається переважно за рахунок збільшення виробництва електроенергії на атомних електростанціях, а також іншими видами генерації. При цьому в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Імпорт електроенергії на несуттєвому рівні. Через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, які були завдані агресором протягом останніх шести місяців, надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена", - сказано у заяві "Укренерго".

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У Житомирській області через зростання споживання та значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, збільшується обсяг обмеження споживання. Також через зростання споживання можливі мережеві обмеження у Київській області та Києві. В інших регіонах обмежень у мережах «Укренерго», які б призводили до необхідності обмеження споживання, немає.

В "Укренерго" підкреслили, що складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де населені пункти постійно потерпають від обстрілів росіян та пошкоджуються мережі електропостачання.

Зауважимо, в Україні різко погіршилися погодні умови. До України повернулися снігопади, ожеледицея і шквальний вітер, які накоїли чимало шкоди по всій Україні. В Одесі людей шпиталізували після падіння на них дерева, а на Хмельниччині тяжко травмовані пасажири автобуса, який перекинувся через ожеледицю.

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