Частина України знову "почервоніла": Одещині загрожують ворожі безпілотники

У ніч проти 17 березня 2024 року у кількох областях України оголошена повітряна тривога.

Сили оборони півдня у повідомлення у соціальних мережах інформують, що триває. бойова робота на Одещині.

"Нагадуємо! Це також може бути небезпечно! Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя! Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте Силам оборони".

"Група БпЛА - з Чорного моря у напрямку Одеси. Перебувайте в укриттях" - додали у Повітряних Силах ЗСУ.

А на Дніпропетровщині згідно з повідомленнями моніторингових каналів працює ППО,

Тому не нехтуйте особистою безпекою.

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