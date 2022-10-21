Частина Житомира залишилася без електроенергії: що сталося

Також до мікрорайону Польова призупинене водопостачання.

Сьогодні зранку, 21 жовтня, частина Житомира опинилася без світла. Сталося це через перенапругу.

Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин.

За його словами, сталось перевантаження на одній із підстанцій. Внаслідок цього вимкнули електропостачання в різних районах Житомира.

"Обережно на дорогах. Частина світлофорів не працюють. Частина працює неякісно", - попередив мер.

У Мережі мешканці пишуть про відсутність електропостачання на деяких вулицях міста. Зокрема, на Грушевського, Хлібній, Князів Острозьких.

У "Житомирводоканалі" повідомляють, що до мікрорайону Польова 21 жовтня призупинене водопостачання через відсутність електроживлення на насосній станції.

Нагадаємо, 18 жовтня окупанти завдали ударів по об'єктам енергозабезпечення у Житомирі. Тоді місто залишилося без світла і води. Також електрика зникла у 11 населених пунктах.

У Житомирі розробили систему, за якою місто зможе працювати абсолютно без постачання електричної енергії. Її буде введено в експлуатація приблизно за 1,5 місяця.

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