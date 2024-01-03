Частина звільнених з полону українців вважалася зниклими безвісти — Зеленський

Президент подякував кожному воїну на передовій, хто бере окупантів у полон і поповнює наш обмінний фонд.

Гарною новиною за довгий час назвав президент України Володимир Зеленський звільнення з російського полону понад 200 українців – як військових, так і цивільних.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні в середу, 3 січня.

“Пам’ятаємо про всіх українців, які в російській неволі. Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів. Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва. На кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою, ми порушуємо тему повернення наших полонених. І будемо й надалі працювати, аби повернути наших… Усіх наших”, - запевнив Володимир Зеленський.

За його словами, додому повернули і воїнів Збройних Сил, і воїнів Національної гвардії, прикордонників, воїнів ВМС. Більшість із звільнених із полону солдати та сержанти, але є й офіцери.

“Справді хороший день для України. Частина з цих наших воїнів – захисники Маріуполя та “Азовсталі”. Про частину зі звільнених зараз навіть на початку не було відомостей, що вони в полоні. І вважалося, що вони зниклі безвісти. Дуже важливо – зберігати надію”, - зазначив український лідер.

Президент подякував всій команді, яка працює, щоб такі обміни продовжувались. “Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко”, - перелічив Зеленський.

“І, звичайно, я дякую кожному нашому воїну на передовій, хто бере окупантів у полон і поповнює наш обмінний фонд. Що більше росіян беремо в полон, то більш результативні будуть перемовини щодо обмінів”, - наголосив він.