Частині студентів скасують стипендії: хто може залишитися без виплат

У Міносвіти вважають, що потрібно платити тим українцям, які будуть розбудовувати країну.

У Міністерстві освіти та науки планують скасувати стипендії студентам, які виїхали за кордон.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі телемарфону.

Як він зазначив, за рахунок скорочення стипендії цій категорії здобувачів освіти іншим можуть підняти. Наскільки відсотків - поки невідомо.

"Ми не повинні платити стипендії тим студентам, які за кордоном. Це зекономить кошти для тих, хто залишився в Україні та буде розбудовувати державу. Таким чином поповниться стипендіальний фонд", - пояснив він.

На його думку, студенти, які поїхали за кордон, можуть продовжити вчитися за власні кошти.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, яким скасовується заочна форма навчання.

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