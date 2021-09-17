Частини тіл виглядають із землі: у Дніпрі невідомі зруйнували кладовище для домашніх тварин (фото)

Хто і для чого це зробив, невідомо.
У Дніпрі невідомі зрівняли з землею кладовище для тварин.
Про це користувачі пишуть в соціальних мережах.
Так, невідомі зруйнували кладовище для тварин, що знаходилося на вулиці Данила Заболотного. Раніше там були пам'ятники і могили. Зараз напіврозкладені останки домашніх улюбленців стирчать із землі.
"Знесли зоокладовище. Всі пам'ятники та могили зрівняли з землею. Працівники як завжди нічого не знають і тільки виконують свою роботу", — написали в соцмережі.
У коментарях до публікації користувачі обурилися знесенням кладовища.
- О Боже. Як так…
- Там мій пес похований.
- Краще б на самому кладовищі порядок навели.
Нагадаємо, що власниці кота довелося ставити замки на холодильник і шафи, щоб чотирилапий не крав їжу.