Частини тіл виглядають із землі: у Дніпрі невідомі зруйнували кладовище для домашніх тварин (фото)

Частини тіл виглядають із землі: у Дніпрі невідомі зруйнували кладовище для домашніх тварин (фото)

Хто і для чого це зробив, невідомо.

У Дніпрі невідомі зрівняли з землею кладовище для тварин.

Про це користувачі пишуть в соціальних мережах.

Так, невідомі зруйнували кладовище для тварин, що знаходилося на вулиці Данила Заболотного. Раніше там були пам'ятники і могили. Зараз напіврозкладені останки домашніх улюбленців стирчать із землі.

"Знесли зоокладовище. Всі пам'ятники та могили зрівняли з землею. Працівники як завжди нічого не знають і тільки виконують свою роботу", — написали в соцмережі.

соцмережі

У коментарях до публікації користувачі обурилися знесенням кладовища.

О Боже. Як так…

Там мій пес похований.

Краще б на самому кладовищі порядок навели.

Нагадаємо, що власниці кота довелося ставити замки на холодильник і шафи, щоб чотирилапий не крав їжу.

Новини України: на київській магістралі водій перевозив корів та спровокував ДТП - тварини загинули

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання