Частині українських пенсіонерів необхідно пройти ідентифікацію: кого це стосується

Кому з пенсіонерів потрібно пройти ідентифікацію та що це таке.

В Україні пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, набутий до 24 лютого 2022 року, повинні пройти ідентифікацію до кінця березня 2024. У разі ігнорування цієї процедури, людина може втратити пенсійні виплати. Пенсіонери можуть подавати запит на ідентифікацію, коли отримають відповідне повідомлення, і самостійно обрати час подання заяви.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Чотири способи проходження ідентифікації:

звернутися до відділення АТ "Ощадбанк" або до будь-якого сервісного центру ПФУ з документом, який посвідчує особу;

за допомогою електронного підпису Дія.Підпис через особистий кабінет на сайті електронних послуг ПФУ;

за допомогою відеоконференцзв’язку в територіальному органі ПФУ;

в закордонній дипломатичній установі України отримати документ, що посвідчує, що особа є живою.

Деталі про ідентифікацію можна дізнатись через електронний кабінет на сайті pfu.gov.ua у розділі "Мій профіль".

Проходження ідентифікації по відео – перелік документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують місце перебування (для ВПО);

документ про право на представництво (за потреби).

Також для проходження ідентифікації можливо залучити родичів або інших осіб для асистування, при необхідності. Для цього потрібно в заяві зазначити інформацію про необхідність присутності персонального асистента.

Куди звертатися, якщо виникнуть питання: сайт: pfu.gov.ua; контакт-центр за номерами: 0-800-503-753; (044) 281-07-10.

Нагадаємо, в Україні деякі категорії пенсіонерів можуть отримати допомогу від ООН.

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