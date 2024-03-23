Частині українських пенсіонерів необхідно пройти ідентифікацію: кого це стосується

Кому з пенсіонерів потрібно пройти ідентифікацію та що це таке.
В Україні пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, набутий до 24 лютого 2022 року, повинні пройти ідентифікацію до кінця березня 2024. У разі ігнорування цієї процедури, людина може втратити пенсійні виплати. Пенсіонери можуть подавати запит на ідентифікацію, коли отримають відповідне повідомлення, і самостійно обрати час подання заяви.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Чотири способи проходження ідентифікації:
- звернутися до відділення АТ "Ощадбанк" або до будь-якого сервісного центру ПФУ з документом, який посвідчує особу;
- за допомогою електронного підпису Дія.Підпис через особистий кабінет на сайті електронних послуг ПФУ;
- за допомогою відеоконференцзв’язку в територіальному органі ПФУ;
- в закордонній дипломатичній установі України отримати документ, що посвідчує, що особа є живою.
Деталі про ідентифікацію можна дізнатись через електронний кабінет на сайті pfu.gov.ua у розділі "Мій профіль".
Проходження ідентифікації по відео – перелік документів:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- документи, що підтверджують місце перебування (для ВПО);
- документ про право на представництво (за потреби).
Також для проходження ідентифікації можливо залучити родичів або інших осіб для асистування, при необхідності. Для цього потрібно в заяві зазначити інформацію про необхідність присутності персонального асистента.
Куди звертатися, якщо виникнуть питання: сайт: pfu.gov.ua; контакт-центр за номерами: 0-800-503-753; (044) 281-07-10.
Нагадаємо, в Україні деякі категорії пенсіонерів можуть отримати допомогу від ООН.
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