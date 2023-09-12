Частину активів Медведчука переписали на людину з оточення Татарова: подробиці

Частину активів одіозного експолітика Віктора Медведчука записали на людину з оточення заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Зокрема, у липні 2022 року до переліку арештованих активів потрапили три компанії - "Академ-Клуб", "Осокорки-7" і "Орєст".

Суд Льова спільно з трьома слідчими ДБР знайшли частки прямо пов'язані з Медведчуком і його дружиною Марченко. Згодом Львівський апеляційний суд підтвердив - корпоративні права в цих компаніях мають перебувати під арештом.

"Ці фірми мають довгострокові договори оренди на великі, загальною площею у понад 40 гектарів, земельні ділянки на київських Осокорках, прямо на березі Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Міжнародна група розслідувачів надали докази того, що компанію контролює саме соратник Медведчука Тарас Козак. Формально її записано на громадянина Угорщини Олександр Кісєля.

Попри арешт, вже від жовтня 2022-го структура власності цих компаній змінилася. Так, звідти зник пов’язаний з Медведчуком Pilawer, а власником цієї частки у фірмах став Олександр Білявський з Херсонщини. Світлини Білявського в соціальних мережах наштовхнули журналістів на думку, що він діяв не самостійно, а міг бути прикриттям для реального бенефіціара", - йдеться в розслідуванні.

За КПКУ ухвалу суду про арешт майна мають виконувати слідчі чи прокурори негайно.

У ДБР від пояснень відмовилися, а в Офісі Генпрокурора подовжили термін відповіді до 20 днів, але натякнули, що ця інформація може не бути публічною.

Справу Медведчука, який підозрюється у держзраді, в ДБР вже завершили. Обвинувальний акт скеровано до суду.

На Львівщині заарештовано майно дружини екснардепа Віктора Медведчука Оксани Марченко. Наразі триває процедура передавання землі в управління держави.

Суд арештував активи дружини одіозного політика Медведчука Оксани Марченко на загальну суму понад 1 млрд грн.

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