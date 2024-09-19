Частину гурту МУР мобілізували просто перед виставою в Ужгороді: що кажуть у ТЦК

У територіальному центрі кажуть, що військкоми діяли в межах своїх повноважень та в межах чинного законодавства.

Мистецький гурт МУР заявив 18 вересня, що технічний склад колективу був мобілізований перед прем’єрою реп-мюзиклу "Ти [Романтика]" в Ужгороді. Ситуацію прокоментували в Закарпатському обласному ТЦК та СП.

Свою заяву учасники МУР опублікували в Instagram.

Гурт МУР перед своїм виступом в Ужгороді 18 вересня повідомив у Мережі про мобілізацію технічних працівників колективу.

"ТЦК мобілізували весь технічний склад нашої команди. Перед виставою в Ужгороді зараз. Актори збирають декорації, організатор туру стає за світлову пушку, кабелі звуку підʼєднують до місцевої системи, що робити далі по туру – ми не знаємо. Але ми дізнаємось. І вирішимо це питання. Вистава відбудеться за планом", − йшлося в заяві.

Зрештою прем'єра реп-мюзиклу таки відбулася, але із затримкою в кілька годин.

"Всупереч тому, що ми були без технічної команди, які з честю прийняли присягу – ми своїми силами змогли побудувати все, хоч із затримкою майже у дві години", − зазначили в гурті МУР після свого виступу.

Повідомлення від гурту МУР в Instagram

Повідомлення від гурту МУР в Instagram

Реакція Закарпатського ТЦК

На ситуацію відреагували у Закарпатському ОТЦК та СП. В коментарі виданню zaholovok.com.ua там повідомили, що інформація від гурту МУР не є цілком правдивою. Зазначається, що військкоми діяли в межах своїх повноважень.

"Насправді це сталося ще за день до концерту, 17 вересня, і в іншому населеному пункті. Під час з’ясовування обставин було виявлено, що права на відстрочку від призову за мобілізацією у громадян не було. Представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки діяли в межах своїх повноважень та чинного законодавства", – йдеться в коментарі ТЦК.

Нагадаємо, у серпні український гурт "Будьмо" мобілізували просто перед виступом у Калуші Івано-Франківської області.

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