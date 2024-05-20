Частину країни накриють дощі: синоптики оновили прогноз погоди на 20 травня

Сьогодні, 20 травня, в Україні переважатиме мінлива хмарність.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Водночас у більшості західних областей та у північно-східній частині місцями пройде короткочасний дощ із грозою.

Вітер переважно південний, 3-8 м/с. Температура вдень становитиме +21...26°С. У Карпатах та Кримських горах прогнозують +15...20°С.

На Київщині також мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області вдень буже у межах +21...26°С. А у Києві - близько +25°С.

Раніше синоптикиня повідомила, яким буде літо. Більше про це читайте у новині.

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