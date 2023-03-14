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Частину паспортів в Україні визнали недійсними: у міграційній службі дали роз'яснення

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Частину паспортів в Україні визнали недійсними: у міграційній службі дали роз'яснення

Перевірити стан дійсності документів можливо на сайті Державної міграційної служби.

Паспорти з різною транслітерацією залишаються чинними до закінчення терміну дії або зверненням особи щодо отримання або обміну документів.

Про це повідомляють на сайті Державної міграційної служби.

"На сьогодні паспорти, у яких різна транслітерація написання прізвища або імені, є чинними до закінчення строку їх дії. Такі документи будуть визнаватися недійсними або змінюватися лише за особистим зверненням особи за отриманням або обміном паспорта", - сказано у повідомленні.

На прохання особи під час подання заяви для оформлення паспортів, транслітерація може бути змінена і виконана відповідно до написання у раніше виданих на її ім’я паспортних документах або документах, виданих компетентними органами іноземної держави.

При кожному оформленні паспортів людина власним підписом підтверджує правильність написання своїх персональних даних, у тому числі й написання транслітерації.

Нагадаємо, перевірити стан дійсності документів можливо на сайті Державної міграційної служби за посиланням.

Нагадаємо, раніше В Державній міграційній службі України (ДМСУ) повідомляли, що закордонні паспорти, які були видані в Україні, визнали недійсними через помилки в транслітерації із ID-карткою.

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Дата публікації
Перегляди
2073
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