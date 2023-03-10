Частину паспортів в Україні визнали недійсними: як перевірити свій документ

В разі, якщо на ID-картці та в закордонному паспорті буде різна транслітерація імені чи прізвища, дійсним будуть визнавати лише останній оформленний документ. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт.

Українцям радять перевірити закордонні паспорти після того, як частину документів, які були видані в Україні, визнали недійсними через помилки в транслітерації.

В Державній міграційній службі України (ДМСУ) пояснили, що в лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортних документів оновили програмне забезпечення. Відповідно, якщо транслітерація імені чи прізвища у паспорті для виїзду за кордон не збігається з тою, яка була використана на ID-картці, дійсним буде вважатися лише останній оформленний документ.

Тобто, якщо ви спочатку оформляли закордонний паспорт, а потім вирішили оформити ID-картку і в ній побачили інше написання імені чи прізвища латинськими літерами, значить, паспорт для виїзду закордон буде автоматично визнаний недійсним.

Як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт

Насамперед, просто звірте, чи транслітерація імені та прізвища на обох документах однакова. Якщо побачили розбіжності, потрібно відразу звернутися до підрозділу міграційної служби, "Паспортного сервісу" або ЦНАПУ — тут все залежить від того, який саме документ потрібно замінити.

Також можна перевірити свій документ на сайті ДМСУ.

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