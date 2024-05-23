Частину України накриють дощі з грозами: прогноз погоди на 24 травня

У п'ятницю, 24 травня, в Україні очікуються дощі з грозами.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, дощі пройдуть в західних областях, на Вінниччині, зачеплять Черкащину, Житомирщину, ввечері дощі дійдуть до Одещини. На решті території України 24 травня опадів не очікується.

Вітер переважно східний, помірний, місцями рвучкий, особливо під час грози. Температура повітря впродовж дня дещо завтра зміниться. Літні позначки затримаються на півдні та заході України, очікується +25+29 градусів.

У центральній частині передбачається +22+27 градусів.

А ось на сході та у північних областях температура повітря завтра знизиться і становитиме +20+24 градуси, а подекуди навіть і +19 градусів.

У Києві також 24 травня температура повітря знизиться до +20+23 градусів. Дощ пройде лише найближчої ночі, а завтра вдень опади малоймовірні.

Раніше синоптикиня повідомила, яким буде літо. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: