Частину України охопила повітряна тривога: яка є загроза

Слід перебувати в укриттях.

Частину України 30 грудня охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - зазначили у ПСУ.

Станом на 12:47 "почервоніли" такі області:

Київська

Житомирська

Черкаська

Полтавська

Чернігівська

Сумська

Харківська

Донецька

Запорізька

Дніпропетровська

Кіровоградська

Нагадаємо, ввечері неділі, 29 грудня, у низці областей оголошено повітряну тривогу. Армія РФ запустила безпілотники, які зайшли до повітряного простору країни.

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