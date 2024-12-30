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Частину України охопила повітряна тривога: яка є загроза

Частину України охопила повітряна тривога: яка є загроза

Через загрозу балістики сигнал повітряної тривоги лунає по всій Україні / колаж ТСН.ua

Слід перебувати в укриттях.

Частину України 30 грудня охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - зазначили у ПСУ.

Станом на 12:47 "почервоніли" такі області:

  • Київська
  • Житомирська
  • Черкаська
  • Полтавська
  • Чернігівська 
  • Сумська
  • Харківська 
  • Донецька
  • Запорізька
  • Дніпропетровська
  • Кіровоградська

Нагадаємо, ввечері неділі, 29 грудня, у низці областей оголошено повітряну тривогу. Армія РФ запустила безпілотники, які зайшли до повітряного простору країни.

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