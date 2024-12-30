Частину України охопила повітряна тривога: яка є загроза

Слід перебувати в укриттях.
Частину України 30 грудня охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - зазначили у ПСУ.
Станом на 12:47 "почервоніли" такі області:
- Київська
- Житомирська
- Черкаська
- Полтавська
- Чернігівська
- Сумська
- Харківська
- Донецька
- Запорізька
- Дніпропетровська
- Кіровоградська
Нагадаємо, ввечері неділі, 29 грудня, у низці областей оголошено повітряну тривогу. Армія РФ запустила безпілотники, які зайшли до повітряного простору країни.
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