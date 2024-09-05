Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Частину України охопила повітряна тривога: які області "червоні"

Дата публікації
Перегляди
916
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Частину України охопила повітряна тривога: які області "червоні"

Повітряна тривога

Окупанти знову застосовують "Шахеди".

Ввечері 5 вересня половину України охопила повітряна тривога. Людей закликають перебувати в укриттях. 

Про це повідомляють моніторингові канали.

Як зазначили у ПС ЗСУ, є загроза ударних БпЛА з півдня. "Шахеди" рухаються з Херсонщини на Миколаївщину, курс – північно-західний.

Крім того, мешканців Чернігівської, Полтавської та Київської областей попередили про ракетну небезпеку.

Де є небезпека

Станом на 23:21 "почервоніли" такі області: 

  • Київська
  • Чернігівська
  • Сумська
  • Кіровоградська
  • Полтавська
  • Херсонська
  • Миколаївська

"Атака ударних БпЛА триває! Перебувайте в укриттях! Через Миколаївщину курсом на Кіровоградщину, Одещину, Вінниччину", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цього ж дня, 5 вересня, в Україні оголошували повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація