Частину України охопила повітряна тривога: які області "червоні"

Ввечері 5 вересня половину України охопила повітряна тривога. Людей закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Як зазначили у ПС ЗСУ, є загроза ударних БпЛА з півдня. "Шахеди" рухаються з Херсонщини на Миколаївщину, курс – північно-західний.

Крім того, мешканців Чернігівської, Полтавської та Київської областей попередили про ракетну небезпеку.

Де є небезпека

Станом на 23:21 "почервоніли" такі області:

Київська

Чернігівська

Сумська

Кіровоградська

Полтавська

Херсонська

Миколаївська

"Атака ударних БпЛА триває! Перебувайте в укриттях! Через Миколаївщину курсом на Кіровоградщину, Одещину, Вінниччину", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цього ж дня, 5 вересня, в Україні оголошували повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області.

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