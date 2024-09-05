Частину України охопила повітряна тривога: які області "червоні"

Окупанти знову застосовують "Шахеди".
Ввечері 5 вересня половину України охопила повітряна тривога. Людей закликають перебувати в укриттях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Як зазначили у ПС ЗСУ, є загроза ударних БпЛА з півдня. "Шахеди" рухаються з Херсонщини на Миколаївщину, курс – північно-західний.
Крім того, мешканців Чернігівської, Полтавської та Київської областей попередили про ракетну небезпеку.
Де є небезпека
Станом на 23:21 "почервоніли" такі області:
- Київська
- Чернігівська
- Сумська
- Кіровоградська
- Полтавська
- Херсонська
- Миколаївська
"Атака ударних БпЛА триває! Перебувайте в укриттях! Через Миколаївщину курсом на Кіровоградщину, Одещину, Вінниччину", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, цього ж дня, 5 вересня, в Україні оголошували повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області.
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