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Частину України охопила повітряна тривога: є ризик застосування балістики

Частину України охопила повітряна тривога: є ризик застосування балістики

Повітряна тривога 10 грудня

Людей закликають перебувати в укриттях.

Частину України зранку 10 грудня охопила повітряна тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Станом на 09:51 "почервоніли" такі області:

  • Київська
  • Черкаська
  • Кіровоградська
  • Полтавська
  • Дніпропетровська
  • Запорізька
  • Донецька
  • Харківська
  • Чернігівська 
  • Сумська

Нагадаємо, в деяких областях України ввечері 10 грудня оголошена повітряна тривога. Мешканцям "червоних" регіонів треба негайно пройти до укриттів.

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