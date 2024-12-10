Частину України охопила повітряна тривога: є ризик застосування балістики

Людей закликають перебувати в укриттях.

Частину України зранку 10 грудня охопила повітряна тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Станом на 09:51 "почервоніли" такі області:

Київська

Черкаська

Кіровоградська

Полтавська

Дніпропетровська

Запорізька

Донецька

Харківська

Чернігівська

Сумська

Нагадаємо, в деяких областях України ввечері 10 грудня оголошена повітряна тривога. Мешканцям "червоних" регіонів треба негайно пройти до укриттів.

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