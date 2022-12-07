Частину України охопили повітряні тривоги: не нехтуйте особистою безпекою

У ніч проти 7 грудня 2022 року у кількох областях України оголошена повітряна тривога.

Станом на 00:10 7 грудня 2022 року повітряна тривога оголошена у Київській, Черкаській, Кіровоградській, та Запорізькій областях.

Не нехтуйте особистою безпекою.

Слідкуйте за повідомленнями влади, перебувайте у безпечних місцях.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

За попередньою інформацією, йдеться про атаку іранських дронів-камікадзе у Київській області, але наразі ця інформація не підтверджена.

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За кілька хвилин відбій тривоги стався у Дніпропетровській та Полтавській областях.

Обстріли України і повітряні тривоги

Нагадаємо, що під час ракетного обстрілу Кривого Рогу 6 грудня не була оголошена повітряна тривога. Це сталося тому, що для удару окупанти застосували балістичні ракети.

Також раніше Повітряні сили пояснили, куди поділися іранські "шахіди". Мовляв, їх зараз менше використовують, бо погодна ситуація - не на їх користь.

До того у Повітряних силах розповіли, звідки РФ запускає ракети. Йдеться про те, що вороги традиційно запустили ракети для масованого удару по Україні з місця базування стратегічної авіації в районі Волгодонська, Каспійського моря і Чорного моря – Чорноморський флот РФ також залучений.

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