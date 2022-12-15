Частина Хмельниччини 15 грудня залишиться без світла: що сталося

Розпочати ремонтні роботи енергетики планують уже о 08.00.
У четвер, 15 грудня, частину північної частини Хмельницької області тимчасово знеструмлять. Енергетики здійснюватимуть планові ремонтні роботи на високовольтному обладнанні.
Про це попереджають в АТ "Хмельницькобленерго".
Розпочати ремонтні роботи енергетики планують о 08.00.
Без електроенергії будуть мешканці громад:
- Красилівської,
- Старокостянтинівської,
- частково Полонської,
- частково Шепетівської,
- частково північної частини Хмельницького (мікрорайонів Озерної, Виставки, Заріччя).
Метаою робіт називають забезпечення надійнішого розподілу електроенергії споживачам краю.
Нагадаємо, в Офісі президента наголошують, що ситуація в енергосистемі України на цьому тижні покращилася, тож у більшості регіонів відновлять графіки планових відключень світла.
Читайте також:
- На Одещині світло продовжать вимикати не за графіком: будуть аварійні та екстрені відключення
- Розмовляв із найскептичнішими енергетиками: Арестович – про загрозу блекауту
- "Пункти незламності" на колесах у разі блекауту курсуватимуть Кременчуком