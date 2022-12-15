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Частина Хмельниччини 15 грудня залишиться без світла: що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Частина Хмельниччини 15 грудня залишиться без світла: що сталося

Фото: Getty Images

Розпочати ремонтні роботи енергетики планують уже о 08.00.

У четвер, 15 грудня, частину північної частини Хмельницької області тимчасово знеструмлять. Енергетики здійснюватимуть планові ремонтні роботи на високовольтному обладнанні. 

Про це попереджають в АТ "Хмельницькобленерго".

Розпочати ремонтні роботи енергетики планують о 08.00.

Без електроенергії будуть мешканці громад:

  • Красилівської,
  • Старокостянтинівської,
  • частково Полонської,
  • частково Шепетівської,
  • частково північної частини Хмельницького (мікрорайонів Озерної, Виставки, Заріччя). 

Метаою робіт називають забезпечення надійнішого розподілу електроенергії споживачам краю.

Нагадаємо, в Офісі президента наголошують, що ситуація в енергосистемі України на цьому тижні покращилася, тож у більшості регіонів відновлять графіки планових відключень світла.

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Дата публікації
Перегляди
2222
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