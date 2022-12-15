Частина Хмельниччини 15 грудня залишиться без світла: що сталося

У четвер, 15 грудня, частину північної частини Хмельницької області тимчасово знеструмлять. Енергетики здійснюватимуть планові ремонтні роботи на високовольтному обладнанні.

Про це попереджають в АТ "Хмельницькобленерго".

Розпочати ремонтні роботи енергетики планують о 08.00.

Без електроенергії будуть мешканці громад:

Красилівської,

Старокостянтинівської,

частково Полонської,

частково Шепетівської,

частково північної частини Хмельницького (мікрорайонів Озерної, Виставки, Заріччя).

Метаою робіт називають забезпечення надійнішого розподілу електроенергії споживачам краю.

Нагадаємо, в Офісі президента наголошують, що ситуація в енергосистемі України на цьому тижні покращилася, тож у більшості регіонів відновлять графіки планових відключень світла.

Читайте також: