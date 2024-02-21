Частка українців, які сприймають Польщу як дружню країну, скоротилась на 15%

Польщу сприймають як дружню країну майже 80% українців, але показник суттєво зменшився.
Майже 80% українців сприймають Польщу як дружню країну, але цей показник суттєво знизився, порівняно з опитуванням пів року тому, особливо сприйняття Польщі як "однозначно дружньої".
Про це стало відомо з результатів опитування, проведеного групою "Рейтинг" 10-11 лютого.
Позитивне сприйняття Польщі серед опитаних респондентів складає 79%, порівняно з 94% у тогорічному опитуванні.
Водночас знизилася частка тих, хто вважає Польщу "однозначно дружньою". Тепер цей показник обвалився з 79% до 33%.
Слід додати, що опитування майже не охопило останні події, що стосуються блокування українсько-польського кордону через протести фермерів.
Нагадаємо, станом на 21 лютого на шести напрямках пункту пропуску, що на кордоні із Польщею, фермери продовжують блокувати рух вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, із українського боку - це "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець". Детальніше про ситуацію на польсько-українському кордоні читайте у матеріалі ТСН.ua.
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