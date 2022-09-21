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Часткова мобілізація в Росії: як відреагували на заяви Путіна за кордоном

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Часткова мобілізація в Росії: як відреагували на заяви Путіна за кордоном

Фото: Getty Images

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію.

В Росії збираються набрати проти війни в Україні 300 000 людей.

Рішення Путіна викликало неабияку реакцію як серед самих росіян, так і у світі.

Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії у війні проти України. 

Про це заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - йдеться у повідомленні.

У Латвії наголосили, що не будуть видавати візи росіянам, які підлягають мобілізації.

"З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні та інші види віз громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінюватиме обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, введені з 19 вересня", - написав на своїй сторінці в твітері Едгарс Рінкевичс.

У Німеччині часткову мобілізацію в Росії назвали успіхами України на полі бою.

"Оголошена Путіним мобілізація це просто визнання успіхів України та ознака слабкості Росії. Це має стати можливістю активізувати наші зусилля на підтримку України", - написав у твітері голова комітету Бундестагу з оборони Марі Агнес Страк Зімерман.

Оголошення Путіним у Російській Федерації часткової мобілізації і плани з незаконної анексії частини України є фактичним визнанням того, що його так звана "спеціальна воєнна операція" в Україні провалюється. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, йдеться на сторінці Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

"Порушення президентом Путіним власних обіцянок не мобілізувати частину свого населення та незаконна анексія частини України є визнанням того, що його вторгнення (до України. - Ред.) провалюється. Він і його міністр оборони відправили на смерть десятки тисяч своїх громадян, погано оснащених і погано керованих", - сказав Бен Воллес.

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, Володимир Путін у термінову зверненні до росіян заявив, що Росія підтримає підсумки "референдумів" на Донбасі, а також у Запорізькій і Херсонській областях.

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