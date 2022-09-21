Часткова мобілізація в Росії: як відреагували на заяви Путіна за кордоном

В Росії збираються набрати проти війни в Україні 300 000 людей.

Рішення Путіна викликало неабияку реакцію як серед самих росіян, так і у світі.

Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії у війні проти України.

Про це заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - йдеться у повідомленні.

Sham referenda and mobilization are signs of weakness, of Russian failure. The United States will never recognize Russia's claim to purportedly annexed Ukrainian territory, and we will continue to stand with Ukraine for as long as it takes. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) September 21, 2022 У Латвії наголосили, що не будуть видавати візи росіянам, які підлягають мобілізації. "З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні та інші види віз громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінюватиме обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, введені з 19 вересня", - написав на своїй сторінці в твітері Едгарс Рінкевичс. Drošības apsvērumu dēļ Latvija neizsniegs humānās vai cita veida vīzas tiem Krievijas pilsoņiem, kuri izvairās no mobilizācijas, kā arī nemainīs kopš 19.septembra ieviestos robežšķērsošanas ierobežojumus Krievijas pilsoņiem ar Šengenas vīzām — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 21, 2022

У Німеччині часткову мобілізацію в Росії назвали успіхами України на полі бою.

"Оголошена Путіним мобілізація це просто визнання успіхів України та ознака слабкості Росії. Це має стати можливістю активізувати наші зусилля на підтримку України", - написав у твітері голова комітету Бундестагу з оборони Марі Агнес Страк Зімерман.

1/2 Von der von Putin verkündeten Teilmobilmachung sollten wir uns nicht nervös machen lassen. Sie ist schlicht ein Eingeständnis der Erfolge der #Ukraine & Zeichen der russischen Schwäche. Sie muss als Anlass dienen, unsere Bemühungen zur Unterstützung der UKR zu intensivieren. — Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) September 21, 2022

Оголошення Путіним у Російській Федерації часткової мобілізації і плани з незаконної анексії частини України є фактичним визнанням того, що його так звана "спеціальна воєнна операція" в Україні провалюється. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, йдеться на сторінці Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

"Порушення президентом Путіним власних обіцянок не мобілізувати частину свого населення та незаконна анексія частини України є визнанням того, що його вторгнення (до України. - Ред.) провалюється. Він і його міністр оборони відправили на смерть десятки тисяч своїх громадян, погано оснащених і погано керованих", - сказав Бен Воллес.

Defence Secretary @BWallaceMP responds to President Putin’s address this morning. pic.twitter.com/VXlwDk3tjB — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 21, 2022

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, Володимир Путін у термінову зверненні до росіян заявив, що Росія підтримає підсумки "референдумів" на Донбасі, а також у Запорізькій і Херсонській областях.

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