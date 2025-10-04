Часткове закриття неба України: Портников вказав на ризики спільної з Заходом зони ППО

Журналіст Віталій Портников

Спільна зона із західними країнами для збиття російських дронів і ракет може бути використана Росією як інструмент гібридної війни для розколу України та українського суспільства. В разі ухвалення такого рішення його необхідно політично правильно «проговорити» вже зараз.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі Еспресо, коментуючи аналітичні матеріали щодо можливого захисту неба над частиною України силами ППО країн-сусідів.

Варіанти «спільної зони безпеки»

У відповідь на питання про те, де європейські країни можуть почати збивати російські повітряні цілі, Портников назвав два основних варіанти, але обидва вони, на його думку, є складними:

Відгороджуватися на кордоні: Європейці можуть почати захищати свій простір від дронів і ракет на кордоні з Україною. Спільна зона безпеки: Частина території України також може стати спільною зоною безпеки, охопленою західними системами ППО. Йдеться про західні області України, можливо, з розширенням аж до Києва.

Публіцист зауважив, що в будь-якому разі, у дискусіях про спільний захист повітряного простору не йдеться про східні та південні області України.

Небезпека для єдності країни

Саме вибірковий захист території України створює дуже небезпечний політичний момент, вважає Портников. Він переконаний, що російська пропаганда неминуче використає таке рішення для гібридної війни.

«І, звичайно, російська пропаганда обов’язково це використає. І не тільки російська пропаганда. „Бачите, що ви їм взагалі абсолютно не потрібні. Вони чітко розділили Україну на свою і чужу. І їм не потрібні ні Харків, ні Дніпро, ані Одеса, умовно кажучи, вони тільки цю частину України хочуть захистити“,» — спрогнозував Портников чергові російські наративи.

Щоб запобігти розколу суспільства, він пропонує вже зараз проговорити стратегію, яка б чітко пояснювала мету такого рішення.

Вирішення проблеми, за його словами, полягає в тому, щоб:

перевести українські системи ППО із західних і центральних областей, які будуть захищені Заходом, на схід і південь.

чітко заявити, що Україні не вистачає власних засобів ППО для ефективного захисту всієї країни.

наголосити, що залучення західних систем для захисту однієї частини країни покращить оборону півдня і сходу за рахунок вивільнених українських засобів.

«Тому що завтра може виявитися, що це рішення буде використано для розколу України, для розколу українського суспільства, буде використано Росією для гібридної війни проти нашої країни,» — підсумував Портников.

Публіцист додав, що про це необхідно говорити вже сьогодні.

Нагадаємо, президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Румунія «радше» не підтримує встановлення безпольотної зони над Україною. Але ця думка може змінитися залежно від розвитку подій.