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Часткове знеструмлення частини Хмельницької області вирішили перенести: чому

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Часткове знеструмлення частини Хмельницької області вирішили перенести: чому

Нову дату та час проведення ремонтних робіт оголосять згодом. 

Часткове знеструмлення північної частини Хмельницької області, яке мало відбутися у четвер, 15 грудня, вирішили перенести. Коли будуть відбуватися заплановані ремонтні роботи, поки не відомо. 

Про це повідомили в "Хмельницькобленерго".

Зазначається, що сталося перенесення у зв’язку із технологічними порушеннями на іншій ділянці електромереж області.

"Заплановані відновлювальні роботи на високовольтному обладнанні, які б призвели до тимчасового знеструмлення Красилівської та Старокостянтинівської громад, частково Полонської, Шепетівської громад та північної частини Хмельницького (мікрорайонів Озерної, Виставки, Заріччя) на ранок скасовано", - наголошують у повідомленні. 

В обленерго наголошують, що нову дату та час проведення робіт оголосять згодом. 

Зазначається, що погодинні відключення відбуватимуться без змін:

  • 07:00-11:00 – ІV черга;
  • 11:00-15:00 – ІІІ черга;
  • 15:00-19:00 – II черга;
  • 19:00-23:00 – І черга;
  • 23:00-03:00 – ІV черга;
  • 03:00-07:00 – ІІІ черга.

Нагадаємо, в Офісі президента наголошують, що ситуація в енергосистемі України на цьому тижні покращилася, тож у більшості регіонів відновлять графіки планових відключень світла.

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Дата публікації
Перегляди
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