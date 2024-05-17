Часткове зникнення світла у Криму окупанти пояснили падінням уламків безпілотників

Окупанти у Криму намагаються пояснити, чому на півострові частково зникло світло після нічної атаки невідомих безпілотників.

Про це йдеться у соціальних мережах.

Зокрема, вони заявляють про те, що часткове відключення світла пов'язане з відключенням частини обладнання підстанції "Севастополь". Мовляв, на підстанцію впали уламки "збитих" БПЛА.

Начебто після "відбиття атаки" фахівці розпочнуть відновлення енергопостачання.

Зауважимо, що електрична підстанція 330 кВ "Севастополь" знаходиться на вул. Чорноріченській, неподалік Балаклавської ТЕС.

Балаклавська ТЕЦ - це парогазова електростанція у Севастополі, що збудована РФ на анексованій території (АР Крим), потужністю 470 МВт. Офіційна церемонія введення в експлуатацію відбулася 18 березня 2019 року.

Нагадаємо, що в ніч проти 15 травня було завдано удару по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму. За інформацією російського опозиційного телеграм-каналу ASTRA, внаслідок удару було знищено ЗРК С-400, 2 літаки МіГ-31 і склад паливно-мастильних матеріалів. Також є втрати серед особового складу.

Окупанти заявили, що збили ракети поблизу "Бельбеку".

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