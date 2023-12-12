Частковий вступ України до НАТО: експосадовець Альянсу заявив про стратегічну реальність

Ідея так званого часткового членства України в НАТО, без окупованих територій, яку нещодавно озвучив Андерс Фог Расмуссен, викликала в Україні досить бурхливу дискусію. В Офісі президента заявили, що цей план не влаштовує країну. Проте серед західних посадовців є думка, що це стратегічна реальність, яка відкривається перед лідерами країн НАТО та Україною.

Про це сказав колишній директор НАТО з планування політики, чинний директор компанії Rasmussen Global Фабріс Потьє в інтерв'ю "Радіо Свобода" у Брюсселі.

"Важливо поглянути на ширшу картину та суть (і я думаю, що це те, що пан Расмуссен дуже чітко сказав) – Україна має приєднатися до НАТО якнайшвидше. І чим швидше Україна вступить до НАТО, тим швидше ми закінчимо цю війну на вигідних для України умовах", – сказав Потьє.

За його словами, чим швидше Україна вступить до НАТО, тим швидше завершиться війна з РФ на вигідних для України умовах.

"Вважаю, що це стратегічна реальність, яка відкривається перед нами, але і перед лідерами країн НАТО теж. Те, що ви вперше бачили перед самітом у Вільнюсі, це те, що більшість лідерів, які сиділи в залі Північноатлантичної ради, були ЗА членство", – додав він.

Путін "окопується" на довгострокову перспективу

Водночас Потьє зауважив, що не всі лідери країн-членів Альянсу "за" частковий втуп України. Саме тому Вільнюс не запросив Україну до членства, на якому наполягали.

"Існує думка, що Путін "окопується" на довгострокову перспективу. Він чекає, доки ми та наша підтримка "розпадемося". І чекає, доки впаде не лише військова підтримка, але й політична та економічна. Вважаю, що найкращий спосіб протистояти цій довгій грі Путіна – це закріпити Україну в НАТО. У певному сенсі це найкраща, найбільша зброя, яку ми маємо в нашому арсеналі, – це залучити Україну", – пояснив Фабріс Потьє.

Парадоксально, але президент РФ Володимир Путін поважає 5 статтю Північноатлантичного Союзу, яка передбачає, що напад на одного учасника НАТО є нападом на усіх його членів і викликає відповідь усіх держав-членів Союзу. Рішення щодо застосування 5 статті НАТО ухвалюється після консультацій між учасниками блоку.

"Путін сприймає її дуже серйозно, оскільки він ніколи не переступав цю межу (...) Тому ми вважаємо це найкращим способом закінчити цю війну на вигідних для України умовах", – пояснив Фабріс Потьє.

За словами Потьє, українське керівництво має знати, коли настане момент для розгляду питання про членство, а потім, можливо, про врегулювання.

Жодних пропозицій щодо часткового членства ніколи не було

Фабріс Потьє наголосив, дуже важливо усвідомлювати, що колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен не вносив "жодних пропозицій щодо часткового членства".

"Це повне членство, тобто – вся Україна, суверенна Україна, кордони 1991 року. Питання в тому, де тим часом, коли у вас ще є окуповані території, ви застосовуєте положення про колективну оборону? Тобто йдеться не про постійне рішення, а про проміжне рішення до моменту, коли ви можете розпочати залучення практично всієї України до НАТО та забезпечити захист за статтею п’ять, щоб також українські сили могли воювати та зосереджувати свої ресурси там, де вони повинні, тобто на лінії фронту, та повертати якомога більше території", пояснив Потьє.

За його словами, частковий втуп до НАТО – це лише "спроба скоротити шлях від теперішнього моменту до членства України".

"В підсумку, чим довший цей шлях, тим, думаю, тим більше можливостей матиме президент Путін щодо використання війни та наших розбіжностей", – додав він.

Нагадаємо, заяву ексгенсека НАТО Андерса Фог Расмуссена про часткове членство України в Альянсі без окупованих Росією територій раніше пояснив і голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв. За його словами, це не зрадлива пропозиція.

Раніше ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен зробив заяву щодо часткового членства України в НАТО. За його словами, Росія повинна мати чітке повідомлення про те, що на будь-яке порушення території НАТО буде відповідь.

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