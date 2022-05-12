Частково Охматдит буде доукомплектований найближчим часом, а реконструкція відбудеться після війни – ОП

Перед київської лікарнею Охматдит ще до війни стояло завдання запустити новий корпус, доукомплектувавши його, і це завдання може бути виконане протягом найближчого часу. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час прямого включення на телеканалі «Рада».

«А після війни зможемо перейти до реконструкції клініки Охматдит, як і інших медичних закладів України», – додав він. Тимошенко розповів, що лікарні Київщині, пошкоджені або зруйновані внаслідок російської агресії, будуть відновлені з урахуванням кращих європейських практик.

Згідно із новою концепцією, медичні заклади будуть організовані за принципом госпітальних округів і так званої кластерної системи. Лікарні найвищого, надкластерного рівня надаватимуть пацієнтам найширший спектр послуг, в переліку їх буде не менше 20. Лікарні кластерного рівня матимуть як мінімум 13 сервісів, загальні лікарні – 6-11, а базовий рівень становитимуть пункти первинної медичної допомоги.

Говорячи про відновлення України, заступник керівника ОП зазначив, що відновлювальні роботи тривають не лише у повністю деокупованих областях, але й на територіях, які частково звільнені ЗСУ від окупантів. «Багато робіт виконується і у Запорізькій області, і у Херсонській – на тих територіях, які ми могли звільнити. У Харківській області робиться багато щодо переправ, дорожніх робіт, розчистки тих територій, які звільняють наші Збройні Сили», – сказав він.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомляв про відновлення критичної інфраструктури в деокупованих містах та селищах – разом у 1 003 населених пунктах.