Часто ходив до туалету: у Тернополі 32-річний залицяльник вкрав у школярки пів мільйона гривень

Дівчина не хотіла зізнаватись, що приводила коханого до свого помешкання.

У Тернополі 32-річний залицяльник вкрав з квартири своєї дівчинки-школярки 10 тисяч доларів, тисячу євро та 30 тисяч грн, що становить майже пів мільйона гривень.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

До поліції звернулась жителька Тернополя, яка повідомила, що її квартири вкрали 10 тисяч доларів, тисячу євро та 30 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, що причетним до злочину може бути залицяльник доньки потерпілої, яка ще є школяркою.

Родина дівчини кілька днів намагалась встановити, куди зникли гроші, адже школярка не зізнавалась, що запрошувала до квартири залицяльника. Проте виявилось, що кавалер кілька разів приходив до помешкання дівчини та бачив, звідки вона бере кошти.

У Тернополі залицяльник пограбував свою дівчину-школярку / Фото: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

"У день, коли сталася крадіжка, молодик теж був у квартирі. Дівчина згадує, що декілька разів він ходив начебто в туалет в той час, коли вона була на кухні", - повідомили у поліції.

Підозрюваним є 32-річний житель Києва, який раніше був судимий за розбій. Чоловік зізнався, що вкрав гроші у родини своєї коханої, проте запевняє, що нібито сума була меншою. Кошти він витратив на себе.

Поліція відкрила провадження за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у Києві після обстрілу експоліцейські на 70 млн грн обікрали сховище Держспецзв’язку.

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