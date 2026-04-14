ТСН у соціальних мережах

Частина Чернігова залишилася без світла: що відомо

За попередніми даними, внаслідок аварії у Чернігові знеструмлено будинки 4300 абонентів.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Відключення світла у Чернігові

Відключення світла у Чернігові / © ТСН

У Чернігові через пошкодження кабельної лінії знеструмлена північна частина міста.

Про це передає «Чернігівобленерго».

«Через пошкодження кабельної лінії знеструмлена північна частина міста Чернігів. Без світла 4300 абонентів. Енергетики уже працюють над відновленням електропостачання», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що днями в Одесі через масштабну аварію на обладнанні виникли серйозні проблеми з електропостачанням.

Дата публікації
Кількість переглядів
67
Наступна публікація

