- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 67
- Час на прочитання
- 1 хв
Частина Чернігова залишилася без світла: що відомо
За попередніми даними, внаслідок аварії у Чернігові знеструмлено будинки 4300 абонентів.
У Чернігові через пошкодження кабельної лінії знеструмлена північна частина міста.
Про це передає «Чернігівобленерго».
«Через пошкодження кабельної лінії знеструмлена північна частина міста Чернігів. Без світла 4300 абонентів. Енергетики уже працюють над відновленням електропостачання», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що днями в Одесі через масштабну аварію на обладнанні виникли серйозні проблеми з електропостачанням.