Херсонська область / © Associated Press

Реклама

Пошкодження російським авіаударом автомобільного мосту в Херсоні, який з’єднує центр із Корабельним мікрорайоном (також відомим як «Острів»), ставить під загрозу повторної окупації південну частину міста.

Про це написав у своєму Telegram-каналі командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман».

За його словами, ураження мосту через річку Кошова«вкрай ускладнює нашу логістику та в перспективі ставить під ризик утримання південної частини міста, що межує з окупованою частиною області».

Реклама

Раніше повідомлялося, що у суботу, 2 серпня, близько 18:00 російська авіація атакувала Херсон, скинувши керовані бомби.

За даними ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел.

Нагадаємо, на початку червня росіяни ударами КАБів знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.